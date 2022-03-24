İhsan Şenocak ile Cüneyt Özdemir birbirine girdi uçakta alkollü yolcu polemiğinde sert sözler

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ilahiyatçı İhsan Şenocak'ın uçakta içki içenleri eleştirmesiyle ilgili "Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez" sözlerine "Cüneyt Özdemir, "Ben de aydın insanlarla uçmak istiyorum." diye cevap verdi.

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Gazeteci Cüneyt Özdemir ile ilahiyatçı yazar ve bir dönem Diyanet'in çeşitli kademelerinde çalışan İhsan Şenocak arasında uçakta alkollü içecek ikramı polemiği yaşandı.

"Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez"

Yazar Şenocak, "Yurt dışına çıktığın zaman uçağın içindeki hostes içki servisi de yapıyor. Uçağın içini meyhaneye çevirmişler. Yanındaki adam içiyor. Ona 'dur' diyeceksin. Yanındaki adama 'benim yanımda içme' diyeceksin. Yanındaki ayyaş adamla yolculuk edilmez. Hayatımda meyhaneye girmedim. İçince sarhoş olacak bu adam. Ne konuşacağı, ne yapacağı belli değil. Git nerede zıkkımlanıyorsan, orada zıkkımlan" dedi

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalındaki yayınında, Şenocak'ı sert sözlerle eleştirdi.

Özdemer: Bu beyefendinin yanında oturmak istemiyorum

Şenocak için, "Diyanet tarafından kadınlara yönelik sözleri nedeniyle işine son verilen ilahiyatçıymış" sözlerini sarf eden Cüneyt Özdemir, "Ben de uçakta denk gelirsem bu beyefendinin yanında oturmak istemiyorum. Çünkü ben de aydın insanlarla uçmak istiyorum. Uçağa biniyorsun yanında yobaz bir insan var. Rahatsız oluyorsun" ifadelerini kullandı.

Şenocak: Sarhoşun yanına oturmak aydın olmaksa...

Şenocak, Cüneyt Özdemir'in programının videosunu Twitter hesabından paylaşarak "Cüneyt Özdemir! Uçakta ki sarhoşların kadınları taciz haberlerinden sonra ailenden bir KADINI sarhoşun yanında uçurur musun?! Sarhoşun yanına oturmak ya da eşini oturtmak AYDIN olmaksa YOBAZ olmayı büyük bir ŞEREF kabul ederim!" cevabını verdi.

Özdemir: Rahatsız oluyorsanız uçağa inmeyin

Özdemir ise Şenocak'ın paylaşımının altına şu yorumu yaptı:

"İhsan Şenocak! (sizin style giriş yapayım) Ayrı dünya görüşlerinde olabiliriz ama her içki içen hemen sarhoş olmaz. Korkmayın! Laik bir ülkede yaşarken bu kadar rahatsız oluyorsanız uçağa binmeyin. Mesele kadın meselesi değil egzajere etmeyin (yemezler). O 'ki' de ayrı yazılmaz!"