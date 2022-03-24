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Enerji Bakanlığı'ndan şirketlere 'doğalgaz kullanımını yüzde 40 düşürün' yazısı gönderdi! 'Ekonomi zincirleme felakete...'

Enerji Bakanlığı'ndan şirketlere 'doğalgaz kullanımını yüzde 40 düşürün' yazısı gönderdi! 'Ekonomi zincirleme felakete...'

"Enerji Bakanlığı, şirketlerin harcadıkları doğalgaz miktarını yüzde 40 oranında azaltmasını istedi" diyen HAbertürk Yazarı Nagehan Alçı, "Türkiye ekonomisinin zincirleme bir felakete sürüklenmesi istenmiyorsa acil önlem alınmalı" die yazdı...

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Enerji Bakanlığı'nın geçen hafta birçok şirkete bir yazı gönderdiğini ve kullandıkları doğalgazın yüzde 40’ını düşürmelerini istediğini yazdı. "Eğer şirketler yüzde 40 oranında daha az doğalgaz harcamak zorundaysa bu resmen Türkiye'nin üretim kapasitesinin yüzde 40 oranında düşmesi manasına gelir" diyen Alçı şöyle devam etti:

İşsizlik rakamları katlanarak artacaktır
"Bu ülkede günde 100 birim imalat yapılıyorsa artık günde 60 birim imalat yapılacak demektir. Yani... Daha az imalat, daha az üretim, daha az istihdam, daha az kalkınma, daha az ihracat ve daha az hatta negatif iktisadi büyüme... Türkiye için bu asla kabul edilemez bir manzara. Daha az imalat demek işsizlik rakamlarının katlanarak artması demektir."

Türkiye'nin doğalgaz depoları boş mu?
Enerji Bakanlığı'nın konuşla ilgili bir açıklama yapması gerektiğini belirten nagehan Alçı, "Ocak başında buna benzer bir sorun yaşanmış, sebebi olarak İran’daki ulusal gaz şirketinden kaynaklı bir arıza gösterilmişti ancak şimdi neden tekrar doğalgaz kısıntısına gidiliyor? Gaz depoları mı boş? Sevkiyatta teknik bir sorun mu var?" diye sordu.

Türkiye ekonomisinin zincirleme bir felakete sürüklenmesi istenmiyorsa 
Nagehan Alçı, "Türkiye ekonomisinin zincirleme bir felakete sürüklenmesi istenmiyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti acil önlem almalı" ifadesini kullandı.

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