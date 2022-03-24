Türkiye'nin Portekiz maçı 11'i belli oldu! Kadroda sürpriz isim kim? Türkiye-Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda bugün Portekiz’e konuk olacak. Tek maç usulü yapılacak karşılaşmada, yenen taraf İtalya Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Türkiye'nin Portekiz maçı ilk 11'i belli oldu. Türkiye-Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?..

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A milli takımımız Portekiz’e konuk oluyor. Tek maç usulü ile oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması durumunda, milli takım İtalya Kuzey Makedonya maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki karşılaşmalarda yalnızca son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda da 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Portekiz'in gol makinası Ronaldo!

Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz kalesinde yalnızca 6 gol gördü. Atılan 17 golün 6’sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo tarafından atıldı. Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet elde etti. Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole ise engel olunamadı.

Türkiye ve Portekiz'in eksikleri...

Portekiz’de Covid-19 nedeniyle Pepe ve yaşadığı sakatlıktan ötürü Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı nedeniyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi. Milli takımımızda ise sakat ya da cezalı oyuncu yok. Mehmet Ayan, Türkiye'nin Portekiz maçına aşağıdaki 11'le çıkacağını yazdı.

İşte takımların ilk 11'leri...

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Serdar, Berkan, Orkun, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak

PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo (Muhtemel)

Maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele 24 Mart'ta gerçekleşecek ve saat TSİ 22.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak...