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Oy verme kabini ihalesi açıldı Resmi Gazete'de yayınlandı Seçim hazırlığı mı başladı?

Oy verme kabini ihalesi açıldı Resmi Gazete'de yayınlandı Seçim hazırlığı mı başladı?

Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) açtığı ihale dikkati çekti. DMO, Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtiyacı olarak belirtilen 2 kısım 2 kalem oluklu mukavvadan oluşan oy verme kabini satın alımı için ihale açtı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanda alım miktarına ilişkin bir açıklama bulunmazken, tekliflerin 7 Nisan’a kadar verilebileceği kaydedildi.

Seçim barajının yüzde 10’dan 7’ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi de TBMM Anayasa Komisyonu’nda 17 saat süren mesainin ardından sabah saatlerinde kabul edildi.

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