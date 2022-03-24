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TRT'den çok önemli uyarı! Bunu yapmayan Türkiye-Portekiz Dünya Kupası yarı final maçını izleyemeyecek

TRT'den çok önemli uyarı! Bunu yapmayan Türkiye-Portekiz Dünya Kupası yarı final maçını izleyemeyecek

Mu akşam Türkiye için kader maçı var... UEFA’nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1’den izlenebilmesi için, izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemesi gerektiği belirtildi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye karşılaşması bu akşam saat 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1’de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Porto'daki Dragao Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bu akşam 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1’de canlı yayınlanacak.

UEFA’nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz - Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT 1 Frekans Bilgileri:

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

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