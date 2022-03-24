CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlarla bir araya geldi. Gazetecilerin "MGK bildirisindeki Montrö vurgusunu" hatırlaması üzerine Kılıçdaroğlu, "İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinde düzenlenen "Muhtarlar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, muhtarlığın demokrasinin temel taşlarından ve ana omurgalarından biri olduğunu belirtti. Muhtarlara hak ettikleri yetkilerin teslim edilmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Muhtarları gerçekten demokrasinin temel taşı haline getirmek istiyorsak bir muhtarlık yasasına ihtiyacımız var. Ne olacak? Muhtar eline alacak, kanunu açacak. Yetkisi, görevi, sorumlulukları, hakları nedir bunları orada görecek. Bu konuda bir çalışma yaptık. Çalışmayı bütün muhtar derneklerine gönderdik. Muhtarlık kanunu hazırladık, TBMM'ye sunduk. Çıkmadı, reddedildi. Ama sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bu muhtarlık kanununu çıkaracağız."

CHP'li belediye başkanlarının büyük kısmının muhtarlar için bağımsız konutlar yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, bunu iktidarın yapması gerektiğini söyledi.Muhtarların mahallenin sosyal dokusunu iyi bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bir mahallede kim fakir, kim zengin, kimin kaç çocuğu var, o akşam hangi evde tencere kaynamıyor en iyi muhtar bilir. Sosyal yardımlar dağıtılacaksa sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması lazım." ifadesini kullandı.

"Muhtarların kamu görevi yaptığını yasaların kabul etmesi gerek"

Belediye meclisinde yapılan toplantılardan muhtarların haberinin olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar kendi mahalleleriyle ilgili bir olay olduğunda belediye meclisi toplantılarına katılmalı, o konuyla ilgili söz ve oy hakkı sahibi olmalı." dedi.

Muhtarların kamu kurumu olarak kabul edilmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, bu nedenle belediye başkanının muhtarlarla özel proje geliştiremeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bunun değişmesi ve muhtarların kamu görevi yaptığını yasaların kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye muhtarlar birliği kurulması lazım" diyen Kılıçdaroğlu, muhtar sorunlarının bir ağızdan Türkiye genelinde seslendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Ülkenin içinde bulunduğu durumdan hepimiz sorumluyuz"

CHP açısından "kırmızı çizgi" olan iki konudan birinin bayrak, diğerinin de vatan olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, ayrıştırarak, kavga ettirerek toplumun bir yere gidemeyeceğini belirtti.

Ekonomi açısından da son derece sıkıntıda olunduğunu, birçok ürünün dışardan alındığını savunan Kılıçdaroğlu, "Ülkenin içinde bulunduğu durumdan hepimiz sorumluyuz ve buradan Türkiye'yi çıkarmak zorundayız. Beraber çıkarmak zorundayız. Alınan kararlar... Oturun, tartın. Hepimizin bir vicdanı var. Vicdan terazisi kadar değerli bir terazi yoktur." diye konuştu.

Milyonlarca gencin işsiz olduğunu, gençlerin umutlarını yurt dışında aradığını ifade eden Kılıçdaroğlu, yanlış yönetim olduğunu ve bunu herkesin bildiğini savundu.

"Planlama, gelecek öngörüsü olmadığı için bu haldeyiz"

Salgında en büyük sıkıntıyı esnafın çektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, 1 milyon 384 bin esnafa 4 milyar 622 milyon lira karşılıksız yardım yapıldığını söyledi. Devlet yönetilirken işin ehline teslime edilmesi ve liyakat olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette planlamanın önemine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Planlama, gelecek öngörüsü olmadığı için bugün bu haldeyiz. Ama bu halden hep beraber çıkacağız. Millet İttifakı olarak çıkacağız. Bazen kızıyorlar, diyorlar ki, 'Vay efendim altı benzemez bir araya geldi.' Altımız da benziyoruz, demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz. Her birimizin görüşü farklı olabilir. Akıl akıldan üstündür." diye konuştu.

"İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu, program çıkışında bir basın mensubunun, "MGK bildirisinde Montrö vurgusu vardı. Emekli amirallerin Montrö bildirisiyle ilgili dava devam ediyor. Bununla ilgili görüşünüz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Emekli amirallerin Montrö konusunda yaptıkları açıklamanın ne kadar doğru, gerçekçi öngörülebilir olduğunu Ukrayna-Rusya savaşı bize gösterdi. O amirallere tek tek ulaşılması ve o bildiriye yayınladıkları için teşekkür edilmesi lazım. Bir gerçeği iktidardan çok daha önce bildiler ve toplumun önüne koydular.

İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım. Yargılama aşamasının da süratle bitmesi, hepsinin beraat etmesi lazım.

Açılan dava zaten yersiz bir davaydı. Bakın devlette liyakatten söz ettik. Amirallerin temel görevi budur zaten. Montrö Anlaşması'nın Türkiye, Rusya ve Akdeniz, Karadeniz açısından ne kadar değerli, önemli olduğunu... Onlar bütün hayatlarını bu işe veriyorlar. Onlar kalkıp da 'Boğaz'dan başka gemiler geçecek, Kanal İstanbul'dan başka gemiler geçecek' diye söylerken, amiraller büyük bir tehlikeye dikkati çektiler. Bugün onlar tamamen haklılar. Onlara yürekten teşekkür ederim."