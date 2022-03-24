ABD'nin ahlaksız teklifine Türkiye'den net cevap: F-35 ve Patriot'u ön koşulsuz verin

ABD Dış İstihbarat Birimi CIA’in eski yöneticisi Paul Kolbe'nin “Türkiye, S-400’leri Ukrayna’ya versin, ABD de Türkiye’ye F-35 versin” önerisinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Türkiye'ye F-35 ve Patriot'u ön koşulsuz verin" cevabı geldi.

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Wall Street Journal'da (WSJ) Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'nin, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı.

Altun bu makaleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, "Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti.

WSJ'ye konuşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun “beyin ölümü gerçekleşmiş” olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir.

"Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir"

Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir."

Kolbe, bu adımı atmanın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılayacağını ve ABD Patriot bataryalarının Türkiye'ye satışının ve Türkiye'nin “F-35 konsorsiyumuna iade edilmesinin” önünü açarak “ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi onaracağını” öne sürüyor.

WSJ'de çıkan makale

The Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan makalede, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği, ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı" ifade edilmişti.