BIST 2.182
DOLAR 14,87
EURO 16,39
ALTIN 932,41
HABER /  POLİTİKA
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!

ABD'nin ahlaksız teklifine Türkiye'den net cevap: F-35 ve Patriot'u ön koşulsuz verin

ABD'nin ahlaksız teklifine Türkiye'den net cevap: F-35 ve Patriot'u ön koşulsuz verin

ABD Dış İstihbarat Birimi CIA’in eski yöneticisi Paul Kolbe'nin “Türkiye, S-400’leri Ukrayna’ya versin, ABD de Türkiye’ye F-35 versin” önerisinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Türkiye'ye F-35 ve Patriot'u ön koşulsuz verin" cevabı geldi.

Abone ol

Wall Street Journal'da (WSJ) Eski CIA yöneticisi Paul Kolbe'nin, "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı analizinde Ankara'nın S-400'leri Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yazılı açıklama yaptı.

Altun bu makaleye ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu fikrin hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını ama Türkiye'nin son yıllarda Batı ile yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Fahrettin Altun, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma kararına ilişkin ABD tarafından yapılan tüm açıklamalarda, "Türkiye'nin öncelikle ABD ile görüştüğünün ancak ABD'nin Patriot sistemini satmayı reddettiğinin" görmezden gelindiğine dikkati çekti.

WSJ'ye konuşan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"70 yıllık NATO müttefiki ve kritik bölgelerde istikrar aktörü olan Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek Batı'nın ve özellikle ABD'nin sorumluluğundadır. Ukrayna krizi, Türkiye'nin stratejik önemini küçümseyen, NATO'nun “beyin ölümü gerçekleşmiş” olduğunu iddia edenlerin jeopolitik değerlendirmelerinin yanlış olduğunu göstermiştir.

"Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir"
Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef olarak gören ve NATO üyeliğinden gurur duyan Türkiye, Batı'dan hak ettiği muameleyi görmeyi beklemektedir. İlişkiyi onarmak için gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı önlemler alacaktı. Sayın Kolbe'nin argümanını geliştirmek için Batı'nın yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz Türkiye'ye teslim etmektir."

Kolbe, bu adımı atmanın Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılayacağını ve ABD Patriot bataryalarının Türkiye'ye satışının ve Türkiye'nin “F-35 konsorsiyumuna iade edilmesinin” önünü açarak “ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi onaracağını” öne sürüyor.

WSJ'de çıkan makale
The Wall Street Journal'da 18 Mart'ta çıkan makalede, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Ukrayna'ya göndererek atacağı adımın Ukrayna'nın acil ihtiyacını gidereceği, ayrıca ABD Patriot füze bataryalarının Türkiye'ye satılmasının ve Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesinin önünü açarak ABD-Türkiye ilişkilerini onaracağı" ifade edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO'nun tarihi zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada! Ukrayna lideri Zelenski'den bomba çağrı
NATO'nun tarihi zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada! Ukrayna lideri Zelenski'den bomba çağrı
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Şeker fiyatlarına anında indirim geldi! Şekerde kıtlık oyunu tutmadı 800 lira olmuştu
Şeker fiyatlarına anında indirim geldi! Şekerde kıtlık oyunu tutmadı 800 lira olmuştu
23 Nisan resmi tatil mi 22 Nisan öğleden sonra tatil mi?
23 Nisan resmi tatil mi 22 Nisan öğleden sonra tatil mi?
Tarım Bakanlığı duyurdu: Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye indi
Tarım Bakanlığı duyurdu: Çuval şeker fiyatı 800 TL'den 575 TL'ye indi
Kılıçdaroğlu: İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım
Kılıçdaroğlu: İktidarın o amirallere teşekkür etmesi lazım
Uzman isim dünyadaki en büyük salgını açıkladı! Koronavirüs değil
Uzman isim dünyadaki en büyük salgını açıkladı! Koronavirüs değil
2022 Resmi tatiller takvimi 23 Nisan ne zaman kaç gün tatil?
2022 Resmi tatiller takvimi 23 Nisan ne zaman kaç gün tatil?
Semih Yalçın'dan Babacan'a Bahçeli tepkisi: Densiz
Semih Yalçın'dan Babacan'a Bahçeli tepkisi: Densiz
İngiltere Rusya'ya yönelik 65 yeni yaptırım açıkladı
İngiltere Rusya'ya yönelik 65 yeni yaptırım açıkladı