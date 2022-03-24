Rusya krizi vurdu Almanya yeniden kömüre dönüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası anlaşmalarını da iptal eden Almanya enerji krizi yaşıyor. Kömür devi Almanya yeşil enerjiye dönüş planını rafa kaldırıyor.

Abone ol

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve yeşil enerji söylemleri yükselen enerji faturalarının gölgesinde kaldı. Kömür, sanayi devi Almanya’nın birincil elektrik kaynağı olarak rüzgar enerjisini geride bıraktı. Ayrıca, Alman hükümetinin enerji üretiminde doğal gaza bağımlılığı azaltmak için kömür yakıtlı santrallerin devreden çıkarılmasını askıya almayı planladığı iddia edildi.

Federal İstatistik Ofisi, geleneksel enerji kaynaklarının geçen yıl yenilenebilir kaynaklardan daha fazla elektrik ürettiğini ve Almanya'nın ana elektrik kaynağı olarak rüzgar enerjisinin yerini kömürün aldığını açıkladı. Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre, geçen yıl Almanya'nın elektriğinin çoğu kömür, doğal gaz veya nükleer enerji gibi geleneksel yakıt kaynaklarıyla üretildi. Perşembe günü, Wiesbaden merkezli enstitü, Almanya'da üretilen toplam elektriğin oranının 2020'de yüzde 52,9'dan 2021'de yüzde 57,6'ya yükseldiğini açıkladı. Rüzgar ve güneş enerjisi yüzde 47,1'den yüzde 42,4'e düştü.

Kömür santrallerinden üretilen elektrik, 2021 yılında bir önceki yıla göre en yüksek artışı kaydederken, kömürden üretilen elektriğin oranı yüzde 24,8'den yüzde 30'a yükseldi.

İnsan sağlığına zararlı

Bu arada, Almanya'nın kömürden üretilen elektriğinin çoğunluğu (yüzde 60), çevreye ve insan sağlığına özellikle zararlı olduğu belirlenen linyitten veya kahverengi kömürden geliyor. Rus gazına olan bağımlılığın azaltılması için alternatif enerji kaynaklarına yönelen Almanya, bu yıl rüzgar santrallerinden de beklediği performansı alamadı. Her geçen ay kabaran enerji fiyatları ise yeşil enerji, iklim değişikliği ve küresel ısınma söylemlerini unutturdu.