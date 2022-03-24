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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vefat eden yengesinin cenaze namazını kıldırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vefat eden yengesinin cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu’da hayatını kaybeden yengesinin cenaze namazını kıldırdı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın memleketi Ordu’da ikamet eden amcası Hasan Erbaş’ın eşi Nezaket Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde dün gece vefat etti. Yengesinin vefat haberini alan Başkan Ali Erbaş, Ankara’dan Ordu’ya geldi.

Hayatını kaybeden Nezaket Erbaş için Altınordu ilçesinde bulunan Orsan Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Erbaş ailesi burada taziyeleri kabul ederken, öğle namazını müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kılınan cenaze namazının ardından merhume, Merkez Hatipli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ayrıca, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ilgililer ve Erbaş ailesi katıldı.

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