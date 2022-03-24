Fatih Altaylı açıkladı: İki ismin telefonuna 'Turbun büyüğü heybede mesajı' geldi haziranda ne olacak?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidarın elini güçlendirecek hamlenin önümüzdeki aylarda beklendiğini yazdı. Altaylı, canlı yayında Mehmet Şahin ve Nevzat Çiçek'in telefonlarına “O konuda Haziran ayında çok önemli bir gelişme olacak. Turbun büyüğü heybede” mesajları geldiğini açıkladı.

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AK Parti-MHP ortaklığıyla hazırlanan yeni seçim kanunu siyaset kulislerinin ana gündemi olmaya devam ediyor.

Söz konusu düzenleme Millet İtitfakı'na katılması beklenen küçük partilere dolayısıyla büyük partilere de yaramıyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda da iktidarın elini güçlendirmiyor.

Fatih Altaylı'nın HaberTürk’teki Teke Tek programında cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ilginç gelişmeler paylaşıldı. Altaylı, bugünkü köşesinde o programda konuşulanları aktardı. Yazının satır başları şöyle:

"Heybedeki turp ne olabilir?"

“Yemin ederim yanıtını bildiğim bir soru değil. Ciddi ciddi merak ettiğim bir konu. Salı akşamı Teke Tek’te Seçim Yasası’nda yapılması planlanan ve TBMM’nin gündemine alınan değişiklikleri konuşurken, üçü de sağ siyasete yakın olan konuklarım Prof. Mehmet Şahin, Faruk Acar ve Nevzat Çiçek’e bir soru sordum.

Soru şuydu: “Bu getirilen değişiklik önerisi parlamento seçimleri ile ilgili. Ama asıl önemli olanın Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu biliyoruz. Bu düzenleme orada AK Parti’nin ya da Cumhur İttifakı’nın elini güçlendirmiyor. Bu değişiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne işine yarayacak?”

Faruk Acar bu soruya, “Muhtemelen Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığını kaybetse bile kazanacak olan cumhurbaşkanının karşısına Meclis’te alacağı bir çoğunlukla çıkmak, seçilecek cumhurbaşkanının elini TBMM’de kilitlemek istiyor olabilir. Büyükşehir belediyelerinde olduğu gibi iş yapamaz hale getirmek arzusunda olabilir. Ya da Cumhurbaşkanlığını kaybetmesi halinde parlamenter sisteme dönmek için TBMM’de güçlü olmayı arzuluyor olabilir” dedi.

İlginç olan ise Mehmet Şahin ve Nevzat Çiçek’e program sırasında cep telefonu ile gelen bilgilerdi. Her ikisine de “O konuda Haziran ayında çok önemli bir gelişme olacak. Turbun büyüğü heybede” mesajları geldi.

Şimdi benim en merak ettiğim şey bu. Heybedeki turp ne olabilir? HDP’nin kapatılması ya da kapatılmaması kararı mı, İmralı’dan gelecek bir açıklama mı!"