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Antalya'da 'dolmaz' denilen baraj doldu çiftçi bayram etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 'dolmaz' denilen baraj doldu çiftçi bayram etti

Antalya'nın ünlü turizm merkezlerinden Adrasan’da yapımı başladığında ‘suyu nerden bulacaksınız, nasıl dolacak bu baraj’ gibi tepkilerle karşılanan baraj doldu ve tahliye kanalından su akmaya başladı.

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Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde 2008 yılında yapımı başlayan ve 2018’de su tutulan barajın yağışların bol olması sonucu dolması çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı. Barajın dolduğu haberini alan çiftçiler barajdan su taşan alana gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Mutluyuz, gururluyuz”
Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, “2008 yılında başlatmış olduğumuz proje şu anda gerçekleşmiş bulunmakta. 2018 yılında yapımı tamamlanan baraj 4 yıldan beri dolmuyordu. Bu yıl Allah’ın nimetleri yüzümüz güldürdü. Gördüğünüz gibi dolu savaktan taştı. Her şey Adrasan için. Mutluyuz gururluyuz” dedi.

"Dolmaz’ dediler, çok şükür bugün dolu savaktan akıyor”
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de, “Çiftçiler olarak bu yıl çok sevinçliyiz. Allah çok şükür. Hamd olsun. Çok güzel yağışlar verdi. Dolmaz dediler. Çok şükür bugün dolu savaktan akıyor. Çok sevinçliyiz. Bu barajın yapımında emeği geçen herkesten Allah Razı Olsun” dedi.
Batı Antalya Sulama Birliği Başkanı Semra Torun ise “Batı Antalya Sulama Birliği Başkanlığı olarak, Adrasan'da kartlı okumalı ve sayaçlı modern örnek bir sulama sistemi kurduk. İnşallah çiftçilerimizin yüzü daha da gülecek” ifadelerini kullandı.

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