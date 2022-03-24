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Fenerbahçe'de deprem! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de deprem! Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı

FENERBAHÇE'de işler yine karıştı. Lig ikinciliği için mücadele eden Fenerbahçe'de iki yıldız isim kardo dışı bırakıldı. Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ı kadro dışı bıraktı.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında kiralıktan geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" denildi. 

Mesut Özil bekleneni vermedi
Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı.

Ozan Tufan büyük hayal kırıklığı yarattı
Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra 5 lig maçında forma giyebilen ve bunların 2'sinde ilk 11'de yer alan Ozan, forma giydiği mücadelelerde 90 dakikayı tamamlayamadı. Ozan Tufan bu sezon çıktığı 18 maçta gol ve asist katkılarında bulunmazken sarı-lacivertli takımda bu sezon isabetli şut dahi çekemedi.

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