Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul kökeni nereli kaç yaşında, evli mi?

Furkancılar' ya da 'Kuytulcular' olarak bilinen dini yapılanma sık sık güvenlik güçleri ile karşı karşıya geliyor. Adana'da izinsiz gösteri yapan ve polislere saldıran Kuytulcular yine gündeme geldi. İktidara karşı muhalif tavırlarıyla bilinen Kuytulcular'ın lider FETÖ ile bağlantısı olduğu söylenen Alpaslan Kuytul. Peki Alpaslan Kuytul, amacı ne?

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ADANA'da yaşanan son olayların ardından kamuoyunda Kuytulcular ya da Furkancılar olarak bilinen dini yapılanma yeniden merak konusu oldu. Sık sık organize bir şekilde güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen ve kolluk kuvvetlerini tahrik eden Kuytulcular'ın lideri FETÖ ile de bağlantısı olduğu bilinen Alpaslan Kuytul'dur. İktidara karşı muhalif tavırlarıyla biliniyor ve bu özellikleri onları diğer dini oluşumlardan ayırıyor. Peki bu Furkancılar ve liderleri Alparslan Kuytul kim amacı nedir, neyi hedefliyorlar?

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile vakfın lideri Alparslan Kuytul, Adana polisinin dünkü orantısız müdahalesi ile bir kez daha ülke gündemine geldi.

Kendilerini 'Furkan gönüllüleri' olarak adlandıran grup, tutuklu 8 gönüllü için eylem yapmak isteyince polisin çok sert müdahalesi ile karşılaştı.

İzin verilmeyen yürüyüşte uygulanan orantısız güç kamuoyunda tepkilere neden oldu. Başörtülü bir polisin, kadınlara copla vurduğu bu görüntüler de sosyal medyada çok konuşuldu.

Alpaslan Kuytul kimdir: Alpaslan Kuytul 1965 yılında Adana’nın Karataş ilçesinde doğdu. 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1993-1997 yılları arasında Mısır’ın başkenti Kahire'de bulunan El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde eğitim gördü. Üniversite'de okuduğu yıllarda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nı kurdu.

Darbeye bu sözlerle açık açık destek vermişti:

Kuytul 15 Temmuz FETÖ darbesinden hemen önce de, darbeden haberdar olduğuna dair sinyal vermişti. Yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullanan Kuytul, ''Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir' demişti.

15 Temmuz gecesi girişimin olduğu saatlerde darbenin başarıya ulaştığına inananan Alparslan Kuytul ''hayırlı olsun'' mesajı göndermişti.

Darbenin başarısız olmasından tam bir hafta sonra yaptığı yeni açıklamayla tıpkı FETÖ'cülerin 'tiyatro' söylemine sahip çıktı. Darbeyi takip eden günlerde FETÖ'cülerin tutuklanmasına tepki gösteren Alpaslan Kuytul, yargının ByLock kararına da karşı çıkmıştı.