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Sezona Mustafa Denizli ile başladı! İşte Altay'ın yeni teknik direktörü

Sezona Mustafa Denizli ile başladı! İşte Altay'ın yeni teknik direktörü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da, teknik direktörlük için Sinan Kaloğlu ile anlaşıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörlerinin, futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı ekiple şampiyonluk yaşayan Sinan Kaloğlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamının ardından Türkiye Futbol Federasyonunda üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezona Mustafa Denizli ile başlayan Altay'da daha sonra Mert Nobre ve Serkan Özbalta görev yapmıştı.

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