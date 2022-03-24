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Diyarbakır'da astım ve şeker hastası anne, evladına ‘teslim ol’ çağrısı yaptı

Diyarbakır'da astım ve şeker hastası anne, evladına ‘teslim ol’ çağrısı yaptı

Evlat nöbetinde bekleyen anne Remziye Yenidoğan, kandırılarak dağa götürülen oğlu Yunus Yenidoğan'a "Onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel" çağrısında bulundu.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 934’üncü gününde de devam ediyor. Batman’da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan’ın annesi Remziye Yenidoğan, PKK ve HDP’den evladını istediğini söyledi.

Oğlunun Batman’da kaçırıldığını anlatan Yenidoğan, "Oğlum beni seviyor ve değer veriyorsan geri gelirsin, astım ve şeker hastasıyım, onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel. Sen gelmeyene kadar buradan gitmiyorum" dedi.

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