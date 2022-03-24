Portekiz'e karşı oynayamayacak 4 isim belli oldu
A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçın 23 kişilik kadrosu belli oldu. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün liste dışında kaldı.Abone ol
AMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı kadrosunu belirledi.
UEFA'ya bildirilen listede 4 oyuncu dışarıda kaldı.
23 kişilik Portekiz maçı kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.
Dragao Stadyumu’nda bugün oynanacak kritik mücadele 22.45’te başlayacak.