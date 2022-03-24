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Portekiz'e karşı oynayamayacak 4 isim belli oldu

Portekiz'e karşı oynayamayacak 4 isim belli oldu

A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçın 23 kişilik kadrosu belli oldu. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün liste dışında kaldı.

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AMilli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaşacağı Portekiz maçı kadrosunu belirledi.

UEFA'ya bildirilen listede 4 oyuncu dışarıda kaldı.

23 kişilik Portekiz maçı kadrosunda Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün yer almadı.

Dragao Stadyumu’nda bugün oynanacak kritik mücadele 22.45’te başlayacak.

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