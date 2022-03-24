Samuray kılıçlı vahşette Can Göktuğ Boz için skandal savunma: Şeker hastalığıyla kılıf

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i Ataşehir'de katleden Can Göktuğ Boz için şizofren denilse de akıl sağlığının yerinde olduğu iki ayrı yer tarafından onaylanmıştı. Avukatıysa şeker hastalığı üzerinden bir benzetmede bulunarak Boz'un cezai ehliyeti olmadığını öne sürdü.

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Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığı ile ilgili Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ilk incelemesinde "akıl sağlığı yerinde" dedi. Bu önemli tespitin ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu da "cezai sorumluluğu tam" diyerek nihai kararını verdi.

Ama sanık avukatı yarın görülecek davanın ikinci duruşması öncesi, dosyaya skandal bir mütalaa sunarak tüm bu raporlara rağmen, Boz'un şizofreni hastası olduğu iddia edilerek 'ceza sorumluluğunun olmadığına ilişkin' skandal bir tespit yapıldı. Şizofreninin kronik hastalıklar gibi olduğu söylenen mütalaada, "İlaçlarını düzenli kullanıp diyetine uyan diyabet hastasının kan şekeri normal sınırda ölçülünce 'sende şeker hastalığı yok' denilemez" gibi ifadeler yer aldı.

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Boz'un akıl sağlığına dair soru işaretleri net ve kesin olarak giderildi. Cezai sorumluluğu tam raporlarına rağmen sanık avukatı 'cezai sorumluluğu yok' raporu aldırdı.

2 rapor da akıl sağlığı yerinde dedi

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'ndan katilin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Rapor, "bir akıl sağlığı tespit edilmedi" dedi. İlk inceleme raporunun ardından Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu da "yaptığı işin farkında ve pişmanlık duyuyor, çağrışımlar düzgün, amaca varıyor, ceza sorumluluğunu etkileyecek psikopatoloji saptanmadı" değerlendirmesi yaptı. Caninin 'cezai sorumluluğu tam' raporu 2 merciden onaylanmış oldu.

Adli Tıp hatalı denildi

Tüm bu raporlara rağmen yarın görülecek olan davanın ikinci duruşması öncesi, sanık Can Göktuğ Boz'un avukatı, ceza sorumluluğunun olmadığına ilişkin İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzman'ından mütalaa alarak dosyaya sundu. 9 sayfalık uzman hekim mütalaasında sanığın daha önceki tedavi evraklarının incelendiği belirtilerek, aralıklı psikolojik tedavi aldığı ve 2014 yılında düşünce bozukluğunun kaybolduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 'akıl sağlığı yerinde' raporlarının hatalı olduğu kanısına varıldığı belirtildi.

Can Göktuğ Boz'un şizofreni hastası olduğu vurgulanan mütalaada, şizofreninin kronik hastalıklar gibi olduğu belirtilerek şeker hastalığıyla ilgili de ilginç örnekler verildi. "İlaçlarını düzenli kullanıp diyetine uyan diyabet hastasının kan şekeri normal sınırda ölçülünce 'sende şeker hastalığı yok' denilemez" gibi ifadeler yer aldı.

Suç tarihinde de şizofreni hastalığının belirtilerinin devam ettiği öne sürülen raporda, 'tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçuna karşı ceza sorumluluğu olmadığı öne sürüldü.