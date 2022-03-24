NATO'nun tarihi Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada! Türkiye çözüm için devrede
BRÜKSEL'de NATO Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kritik toplantıda. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak "Rusya Ukrayna'nın gücünü hafife aldı. Doğu Kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık" dedi.
Rusya Ukrayna savaşı gündemi ile NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Brüksel'de bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı zirvenin öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.
NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın da yoğun bir ikili görüşme trafiği bulunuyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamalar yaptı. Genel Sekreter'in açıklamasalarından satır başları şöyle:
- Doğu Kanadında askeri varlığımızı güçlendirme kararı aldık.
- Kimyasal silahlar savaşı farklı bir noktaya götürür.