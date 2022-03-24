NATO'nun tarihi Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada! Türkiye çözüm için devrede

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.