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Steve Wilhite hayatını kaybetti! 1987'de icat etmişti: Sosyal medyada herkes kullanıyor

Steve Wilhite hayatını kaybetti! 1987'de icat etmişti: Sosyal medyada herkes kullanıyor

Sosyal medyada en çok kullanılan medya türlerinden biri olan GIF'in mucidi Steve Wilhite hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Wilhite, Bloomberg'in haberine göre iki haftadır Covid ile savaşıyordu.

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1987’de GIF’i internet dünyasına kazandıran ve o zamandan beri de milyonlarca GIF üreten Steve Wilhite bu ayın başlarında yakalandığı Covid ile iki haftalık süren mücadelesini kaybetti. 74 yaşındaki Wilhite sosyal medyada şaka, mem ve tepki için kullanılır hale gelmeden yıllar önce, GIF’i 1987’de geliştirdi. Graphics Interchange Format’ın (Grafik Değiştirme Biçimi) kısaltması olan GIF’in nasıl telaffuz edildiği ile ilgili senelerdir süren tartışmayı da geçtiğimiz yıllarda sonladıran Wilhite, gif değil jif olarak söylenmesi gerektiğini belirtmişti.

İcadından otuz beş yıl sonra ve birkaç nesil grafik ve animasyon formatı sonrasında GIF, web’in popüler ve sevilen bir dayanağı olarak varlığını sürdürüyor. Twitter ve Telegram gibi sosyal ağlar, ikonik anların ve video kliplerin parçacıklarıyla dolu GIF arama motorlarını entegre etti. Tumblr ve 9Gag gibi platformlar ise GIF kullanımlarıyla öne çıkan platformlar haline geldi. 2013 yılında Webby Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Wilhite’ın ölüm ilanında, “Bütün başarılarına rağmen çok alçakgönüllü, kibar ve iyi bir adam olarak kaldı” yazıldı.

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