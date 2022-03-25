Brownie, cannoli, tiramisu, burma, künefe, baklava dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı!
ABD merkezli medya kuruluşu CNN Travel, dünyanın en iyi 50 tatlısını belirledi. Türkiye'den listeye elbette baklava girdi.
Dünyanın başka ülkelerine gittiğinizde mutlaka tadına bakmanız gereken geleneksel tatlılarla ilgili CNN Travel, dünyanın en iyi 50 tatlısını belirledi. Açıklanan listede Türkiye'den de giren tatlılar var.
İşte dünyanın en iyi 50 tatlısı...
Cannoli
İtalya'nın, daha da net konuşmak gerekirse Sicilya'nın geleneksel tatlısı cannoli için hamurlar çubuklara sarılıp yağda kızartılıyor. Ardından içine krema dolduruluyor. Çeşit çeşit aromalı cannoli'lerle karşılaşabilirsiniz.
Apfelstrudel
Avusturya'nın geleneksel tatlısı apfelstrudel için elma dilimleri, ceviz ve kuru üzüm çıtır çıtır hamurların arasına sarılıyor. Üzerine pudra şekeri serpiliyor.
Doughnut
Donut diye de bilinen bu tatlının isminin kelime anlamı "hamur fındığı". ABD'den çıkıp Türkiye dahil tüm dünyaya yayılan ve çok da sevilen lezzetlerden.