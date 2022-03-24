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MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı bugün seçim olsa

MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı bugün seçim olsa

MAK Danışmanlık'ın mart ayı anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 30.4, CHP ise yüzde 26.2 oy aldı. Araştırmaya göre ittifaklarda ise Cumhur İttifakı %37.9, Millet İttifakı %41 oldu.

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MAK Danışmanlık mart ayı anket sonucunu açıkladı. 5 bin 750 kişi ile 30'u büyükşehir olmak üzere 64 ilde yapılan ankette ilk kez olası 6'lı Millet İttifakı'nın oy oranı ortaya çıktı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın açıkladığı sonuçlara göre Pazar günü genel seçim olsa sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra verilen oyların dağılımları şöyle: 

AK Parti: %30.4
CHP: %26.2
İYİ Parti: %14.8
HDP: %8.8
MHP:  %7.1
DEVA Partisi: %3.4
Gelecek Partisi %2.8
BTP: %1.3
Saadet Partisi: %1.3
HÜDAPAR: %0.9
Yeniden Refah Partisi %0.7
Demokrat Parti: %0.4
Memleket Partisi: %0.4
Büyük Birlik Partisi: %0.4
Türkiye Değişim Partisi: %0.2
Diğer %0.9

İttifaklar ne durumda?
Bu sonuçlara göre ittifaklarda durum şöyle: 

Cumhur İttifakı: %37.9 

Millet İttifakı: %41 

(CHP+İYİ Parti + DEVA Partisi + Gelecek Partisi +Saadet Partisi +Demokrat Parti) 6'lı Millet İttifakı: %48.9

6'lı masa nedir?
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi'nin aylardır süren “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmasında uzlaştıkları Mutabakat Metni 28 Şubat'ta açıklandı. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, DEVA Parti lideri Ali Babacan'ın oluşturduğu liderler '6'lı masa' olarak adlandırıldı. 

48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Otel’de imzalandı. 

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