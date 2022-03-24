HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen kurduğu partisinin ismini duyurdu

HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen, "Sessizlerin Sesi" ismi ile yeni siyasi parti faaliyetlerini duyurmuştu. Partisinin ismini duyurdu.

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Kars Belediyesi Eş Başkanlığı yaparken yerine kayyum atanarak tutuklanan, daha sonra da partisi HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in kuracağı yeni partinin adı belli oldu. Bilgen'in kuracağı yeni partinin adı Türkiye’nin Sesi Partisi olacak.

Kars Belediyesi Eş Başkanlığı yaparken yerine kayyum atanarak tutuklanan, daha sonra da partisi HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen, Ankara’da düzenledikleri basın toplantısı ile parti kuracağını açıklamıştı. Bilgen'in kuracağı yeni partisinin adı Türkiye’nin Sesi Partisi olacak. Partinin kuruluş dilekçesi 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

Kars Belediye Eş Başkanı görevinden alınarak tutuklanan ve cezaevinden çıkmasının ardından HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in öncülüğünde başlayan siyasi parti kurma çalışmalarında sona gelindi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre Sessizlerin Sesi Hareketi olarak yola çıkan hareketin ismi Türkiye’nin Sesi Partisi olarak netleşti. Partinin kısaltması ise ‘SES’ olacak ve Ayhan Bilgen de partinin, ‘kurucu başkanı’ sıfatını taşıyacak.

Bakanlığa kuruluş dilekçeleri teslim edilecek

Geçtiğimiz hafta Ankara’da bir otelde partinin kuruluşuna ilişkin açıklama yapan ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’, mart ayı içerisinde parti kuruluş dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceğini duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre partinin tüzük ve programı tamamlandı ve 31 Mart Perşembe günü İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçeleri teslim edilecek.

Türkiye’nin Sesi Partisi, bakanlığa 30 kurucu üye ile başvurusunu yapacak. Bu 30 kurucu arasında mimar, mühendis, hukukçular ve iş insanları yer alacak. Partinin amblemi konusunda ise çalışmalar bir süre daha devam edecek.