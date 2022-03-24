BIST 2.175
DOLAR 14,83
EURO 16,37
ALTIN 936,05
HABER /  GÜNCEL
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!

İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İSTANBUL Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı.

Abone ol

İSTANBUL Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüketici kredilerinde ve devre mülklerde yeni karar TBMM'den 9 madde geçti
Tüketici kredilerinde ve devre mülklerde yeni karar TBMM'den 9 madde geçti
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...
Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...
Şehit ve gazi yakınlarından Türk Tabipler Birliği'ne siyah çelenk: Türk kelimesi kaldırılsın
Şehit ve gazi yakınlarından Türk Tabipler Birliği'ne siyah çelenk: Türk kelimesi kaldırılsın
Antalya'da kamyonet bir anda bariyerlere çarptı sonra yan yattı! Uzun araç kuyruğu oluştu
Antalya'da kamyonet bir anda bariyerlere çarptı sonra yan yattı! Uzun araç kuyruğu oluştu
HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen kurduğu partisinin ismini duyurdu
HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen kurduğu partisinin ismini duyurdu
Usta gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti! Entübe edilmişti Aydın Engin'in eşi ve çocukları kim
Usta gazeteci Aydın Engin hayatını kaybetti! Entübe edilmişti Aydın Engin'in eşi ve çocukları kim
Steve Wilhite hayatını kaybetti! 1987'de icat etmişti: Sosyal medyada herkes kullanıyor
Steve Wilhite hayatını kaybetti! 1987'de icat etmişti: Sosyal medyada herkes kullanıyor
28 Mart Pazartesi günü içki ve sigara büyük zam geliyor! 'Hazır mıyız' diye duyurdu
28 Mart Pazartesi günü içki ve sigara büyük zam geliyor! 'Hazır mıyız' diye duyurdu
Şeker fiyatları BİM'de kaç para 24 Mart BİM şeker satış ücreti
Şeker fiyatları BİM'de kaç para 24 Mart BİM şeker satış ücreti