İstanbul'da Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İSTANBUL Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 4 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı.

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İSTANBUL Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 3 kişinin öldüğü, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 17 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.