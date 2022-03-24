Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...

NATO'ya Liderler Zervesi'ne videokonferans ile bağlanan Ukrayna lideri Zelenski "Ukrayna'nın sınırsız desteğe ihtiyacı var ama NATO bize uçaklarının ve tanklarının yüzde birini bile vermedi. Tek bir tane bile verebilirdi ya da satabilirdi" dedi.

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30 ülke devlet ve hükümet başkanının katıldığı NATO liderler zirvesinden Ukrayna'ya daha fazla destek kararı çıkarken, zirveye videokonferans ile bağlanan Ukrayna lideri Zelenski'nin sözleri damgasını vurdu. Zelenski, "Ukrayna'nın sınırsız desteğe ihtiyacı var ama NATO bize uçaklarının ve tanklarının yüzde birini bile vermedi. Tek bir tane bile verebilirdi" dedi. Zelenski, Rusya'nın ilk saldırdığı 24 Şubat'ta, NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatmaları için başvurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

- Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna'nın füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava kuvvetlerimiz Rusya'ya kıyasla oldukça az. Dolayısıyla onların gökyüzündeki avantajları, kitle imha silahlarını kullanmaları gibidir.

- Ukrayna ordusu bir aydır eşit olmayan koşullarda direniyor. Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız için Ukrayna'nın sınırsız askeri yardıma ihtiyacı var.

- Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir uçak bile vermediniz.

- Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20 bin tankınız var. Bunların sadece yüzde birini istiyoruz. Ya verin ya da satın.

- Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım taleplerine net yanıt verilmemesi savaş sırasında en korkunç şeydir.

Yaşananlardan NATO'yu sorumlu tutmadığını söyleyen Zelenski, "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin" diye konuştu.