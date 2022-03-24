BIST 2.175
DOLAR 14,83
EURO 16,37
ALTIN 936,05
HABER /  POLİTİKA
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşme trafiği çok yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşme trafiği çok yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yoğun bir görüme trafiğine imza atıyor. Zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile biraraşa gelen ERdoğan, Liderler Zirvesi'nin ardından da ikili temaslarını sürdürdü...

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve toplantısı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti. Erdoğan ve Kallas'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Biden ile görüşebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveden önce yaptığı açıklamada,  “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince  bu görüşmeler gerçekleşecek” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "ABD, müttefikleriyle Rusya'nın G20 Ekonomi Bakanlar Zivesi'ne katılmasına onay verip verilmemesini görüşecek. Biden, NATO'da ki görüşmelerden sonra basına açıklamalarda bulunacak. Biden'ın takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yok, ama görüşebilirler" değerlendirmesinde bulundu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak
Motorine büyük bir zam daha geliyor! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Türkiye için AB'den dikkat çeken açıklama: En büyük üçüncü olurdu
Türkiye için AB'den dikkat çeken açıklama: En büyük üçüncü olurdu
Her şeye zam var balığa zam yok! Hamsinin fiyatı ucuzladı: Et kıyma bunlara hiç bakmayın
Her şeye zam var balığa zam yok! Hamsinin fiyatı ucuzladı: Et kıyma bunlara hiç bakmayın
ABD yönetimi kaç Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı
ABD yönetimi kaç Ukraynalı mülteciyi kabul edeceğini açıkladı
Tüketici kredilerinde ve devre mülklerde yeni karar TBMM'den 9 madde geçti
Tüketici kredilerinde ve devre mülklerde yeni karar TBMM'den 9 madde geçti
Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...
Zelenski NATO Zirvesi'nde feryat etti: Bir tanesini bile vermediniz...
Mahkum dizisi Rafi kimdir amacı ne gerçekte kim oynuyor? Emre Özcan kimdir?
Mahkum dizisi Rafi kimdir amacı ne gerçekte kim oynuyor? Emre Özcan kimdir?
Şehit ve gazi yakınlarından Türk Tabipler Birliği'ne siyah çelenk: Türk kelimesi kaldırılsın
Şehit ve gazi yakınlarından Türk Tabipler Birliği'ne siyah çelenk: Türk kelimesi kaldırılsın
Antalya'da kamyonet bir anda bariyerlere çarptı sonra yan yattı! Uzun araç kuyruğu oluştu
Antalya'da kamyonet bir anda bariyerlere çarptı sonra yan yattı! Uzun araç kuyruğu oluştu