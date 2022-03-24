Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki görüşme trafiği çok yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yoğun bir görüme trafiğine imza atıyor. Zirve öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile biraraşa gelen ERdoğan, Liderler Zirvesi'nin ardından da ikili temaslarını sürdürdü...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve toplantısı başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

İtalya Başbakanı Draghi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Brüksel'deki ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ı kabul etti. Erdoğan ve Kallas'ın, NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşme 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Biden ile görüşebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveden önce yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince bu görüşmeler gerçekleşecek” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "ABD, müttefikleriyle Rusya'nın G20 Ekonomi Bakanlar Zivesi'ne katılmasına onay verip verilmemesini görüşecek. Biden, NATO'da ki görüşmelerden sonra basına açıklamalarda bulunacak. Biden'ın takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yok, ama görüşebilirler" değerlendirmesinde bulundu.