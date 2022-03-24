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Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da büyük operasyon! 8 isimle yollar ayrılıyor

Gelecek sezon Avrupa'da boy gösteremeyecek olan Galatasaray'dan transfer haberleri geliyor. 55 milyon avroluk takım bütçesini 40 milyon avroya düşürmeye çalışacak olan sarı-kırmızılı yönetim, 8 ismin biletini kesti.

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Süper Lig'de ilk 5'le arasında büyük fark oluşan Galatasaray, UEFA Konferans Ligi iddiasını da kaybetti. Başkan Burak Elmas, Sportif Direktör Pasquale Sensibile ve Teknik Direktör Domenec Torrent, yeni sezon planlamasında 55 milyon avroyu bulan takım bütçesini 40 milyon avro seviyesine çekmeye çalışacak.

Sabah gazetesinin haberine göre yüksek maliyetli yıldızlar Feghouli ve Babel'in sezon sonunda bitecek sözleşmeleri uzatılmayacak. Ayrıca yılda 8 milyon lira kazanan kaptan Arda Turan'a veda edilecek. Kiralık gönderilen oyunculardan kadroda düşünülmeyen isimler de Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika ve Ozornwafor.

Oyuncu satışı olmadan bonservis harcaması yapılmayacak.
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