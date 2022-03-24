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Azerbaycan'da PKK projesi! Hain planlar yine devreye girdi

Azerbaycan'da PKK projesi! Hain planlar yine devreye girdi

30 yıllık Karabağ işgaline son veren Azerbayan'a terör örgütü PKK benzeri hain bir komplo kurulmak isteniyor. Rusya ve İran'ın 1993'te olduğu gibi Talışlara korsan cumhuriyet kurdurmaya çalıştığı belirtiliyor.

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KARABAĞ'daki 30 yıllık Ermeni işgaline son veren Azerbaycan'a terör örgütü PKK benzeri bölücü tuzak kuruluyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimine Azerbaycan yönetimi destek vermedi. Bakü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini deklare etti ve Ukrayna'ya yönelik birçok yardım faaliyeti resmi destek gördü.

"Merkez üs Moskova'da"
Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan kamuoyu ve resmi tutumun zıddına Talışları temsil ettiğini iddia eden bir grubun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Rus Büyükelçiliğine çelenk koyduğunu ve Rusya'ya destek açıklaması yaptığını kaydetti. Bu tutumun bir tür meydan okuma olduğunu belirten Şahinoğlu, şunları söyledi:

"Talış milleti genel itibarı ile vatanseverdirler. Hatta son Ermeni işgaline karşı verilen Karabağ savaşında 600'den fazla Talış kardeşimiz şehit düştü. Ancak tıpkı genelde vatanını ülkesini seven Kürtlerin çokluğuna rağmen ortaya çıkarılan PKK terörü örneğinde olduğu gibi harici güçler tarafından burada da ayrılıkçı bir unsur üretmeye çalışıyorlar. Talışların Azerbaycan aidiyeti çok güçlüdür. Bu sebeple bölücü yapı ağırlıklı olarak Rusya, Ermenistan ve Avrupa'da kurulan dernek, televizyon ve benzeri yapılanmalarla taraftar toplamaya çalışıyor. Şu an başlarında eski Azerbaycan ordusunda albay olarak görev yapan Alikram Gumbetov var. Gumbatov, Rusya'nın başkenti Moskova'da ancak Hollanda, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile Ermenistan'da ona destek veren isimler görev yapıyor. Rusya, stratejik hamle olarak Azerbaycan'ın güneyinde ayrılıkçılığı yeşertmek istiyor. Bölgede yaşayan insanlara Rus vatandaşlığı veriyorlar. Tıpkı Donetks, Lugansk, Kırım ve Osetya'da olduğu gibi müdahaleye uygun bir zemin hazırlamak istiyorlar. İki ülke arasında imzalanan stratejik müttefiklik anlaşması Rusya tarafından bu olay özelinde ihlal ediliyor. Rusya'nın şu an Moskova'daki bölücüleri teslim etme zorunluluğu var."

"Rus varlığı bir hançer"

Talış halkının yüzde 99 oranında Şii inanca mensup olduğunu hatırlatan emekli albay Doç. Dr. Halik Şükürov da tıpkı Şahinoğlu gibi Talış tahrikinin başarısız olacağını savunuyor. Şükürov'a göre komplonun arkasında başta Rus istihbaratı olmak üzere bölgeyi karıştırmak isteyen farklı güçler var. "Daha önce denenen korsan Talış Cumhuriyeti'nin ömrü üç ay sürdü" diyen Şükürov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Talış tahriki Karabağ meselesinden bağımsız değil. Ermeni silahlı unsurlar bu yılın mayıs ayı içerisinde Karabağ!dan çekilmek zorunda. Yapılan anlaşmaya göre Ağdere, Hocalı, Hankendi ve Hocavend!in emniyet, askeri, yerel ve mülki idaresinin Azerbaycan'a devredilmesi gerekiyor. Ancak Rusya bu anlaşmaya sadık kalmak istemiyor. Bu sebeple de bölgede farklı fay hatları oluşturmaya çalışıyorlar. Lenkeran hattında çıkabilecek bir karmaşayı da bölgedeki varlığını sürdürme aracı olarak kullanacaklar. Çünkü Rusya bu bölgenin kalbine saplanmış bir hançer."

(TÜRKİYE)

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