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Bu olursa yandık petrol fiyatları için ünlü isimden gelen tahmin ürkütücü

Bu olursa yandık petrol fiyatları için ünlü isimden gelen tahmin ürkütücü

Benzin, motorin ve LPG zamları arka arkaya gelirken, petrol fiyatları için yapılan kehanet ürküttü. Petrol sektörünün en tanınan hedge fon yöneticilerinden olan Pierre Andurand, petrolün varilinin 250 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

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RUSYA Ukrayna savaşıyla fırlayan petrol fiyatları son olarak Karadeniz'deki fırtınayla 122 doların üstüne fırladı. Petrolün varil fiyatındaki her artış doğrudan tüketiciye benzin, motorin ve LPG zammı olarak yansıyor. Petrol sektörünün en tanınmış fon yönetici Pierre Andurand'dan gelen kehanet ise korkutucu. 

Financial Times tarafından Lozan'da düzenlenen emtia zirvesinde konuşan Pierre Andurand, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Rus petrolünün Avrupa'ya arzının sona edebileceğini ve bunun küresel enerji piyasalarında kalıcı bir yeniden şekillenmeye yol açacağını vurguladı.

"Normal faaliyet düzenine birkaç ay dönemeyeceğiz" diye konuşan Andurand, "Avrupa'ya Rus petrolü arzını sonsuza kadar kaybetmekte olduğumuzu düşünüyorum. Ham petrol fiyatı bu yıl 250 dolar/varil seviyesine ulaşabilir" dedi.

Emtia zirvesine katılan diğer petrol piyasası uzmanları da, Ukrayna'da ateşkese varılsa bile Rusya'nın ham petrolünün ve motorin gibi petrol ürünlerinin yakın bir zamanda Avrupa piyasasına dönmeyeceğini savundular.

RCMA’nın emtia fonu yöneticisi Doug King de petrol fiyatının bu yıl 200-250 dolar/varil aralığına yükseleceğini belirtti. King, "Bu geçici değil. Yaşanan durum bir ham petrol arz şoku olacak" diye konuştu.

Petrol fiyatları bugün 122 doların üzerinde işlem görüyor. 

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