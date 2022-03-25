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Prens William'dan kölelik açıklaması: Tarihimizin kara bir lekesi

Prens William'dan kölelik açıklaması: Tarihimizin kara bir lekesi

Prens William ve Kate Middleton çifti, Jamaika seyahatleri sırasında, İngiltere'nin kölelik tarihindeki yeri nedeniyle protestoların odağındaydı. Çiftin katıldıkları akşam yemeğinde Prens William, kölelikle ilgili "Bu konuyla ilgili üzüntümü dile getirmek istiyorum" dedi.

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Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı nedeniyle Karayipler turuna çıkan ve Jamaika’daki seyahatlerine devam eden Cambridge Dükü Prens William ile Düşesi Kate Middleton, katıldıkları akşam yemeğinde İngiltere’nin köle ticaretindeki rolü üzerine açıklamada bulundu.

Gecede konuşma yapan Prens William, yaşanan acıların çok derin olduğunu söylerken Jamaika halkının kararlılık, cesaret ve dayanıklılık ile yeni bir gelecek çizebileceğini umduğunu belirtti.

Prens William, sözlerine “Geçen yıl Barbados’ta konuşma yapan Wales Prensi babamın köleliğin tarihimizde sonsuza dek kara bir leke olarak kalacağı düşüncesine kesinlikle katılıyorum. Bu konuyla ilgili üzüntümü dile getirmek istiyorum" diye devam etti.

Ne olmuştu?
İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto edilen çifte Jamaikalılar tarafından açık mektup gönderilmişti. Çiftin Jamaika ziyaretini 'yersiz' ve 'yanlış düşünülmüş' olarak nitelendiren protestocular, hem maddi bir telafi hem de monarşiden resmi bir özür talebinde bulundu.

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