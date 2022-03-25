Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Matematik öğretimi değişecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların matematik konusunda neden yeterince başarılı olmadıklarını araştırdıklarını belirterek, "Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir Matematik yaklaşımı tasarlıyoruz." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocukların matematik konusunda neden yeterince başarılı olmadıklarını araştırdıklarını belirterek, “Matematik öğretme yaklaşımı değişecek” dedi. Bakan Özer, bir grup gazeteciye şunları söyledi:

“Türkiye fen okuryazarlığında çok iyi durumda, matematikte iyileşme var ama istediğimiz düzeyde değil. Bunun için yeni yaklaşımlar üzerinde çalışıyoruz. Bu sadece öğrencilerimizin matematiği öğrenme noktasında değil, daha sonraki akademik ve akademik olmayan yaşantılarındaki başarılarını da çok önemli bir şekilde etkileyecek.

"Öğretme yaklaşımını değiştireceğiz"

Hayatla ilişkisi kopmayan matematik yaklaşımı Yani matematikte öğretme yaklaşımını değiştireceğiz. Yöntem farklılığı daha hayatla ilişkili olacak. Eğitimin ilk kademelerinde çok somut, daha sonra gittikçe soyutlaşan ama hayatla ilişkisi hiç kopmayan bir Matematik yaklaşımı tasarlıyoruz.

"İlkokul aşamasında oyun tarzında öğrenilecek"

Mesela ilkokul aşamasında matematik bir oyun tarzında, farklı etkinliklerle öğrenilecek. Ortaokuldan liseye doğru matematik zenginleştirici ortamların sağlandığı yaklaşımlar olacak.

İş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünya, mesleki eğitim için artırılmış sanal gerçekliğe geçti. Biz de onun aynısını mesleki eğitime uygulayacağız. Mesela kaynakçılık alanında, madencilik alanında uygulamaya başladık.