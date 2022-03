Stefan Kuntz: Türkiye’de kimse utanmamalı

Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz maçın ardından takımın performansının iyi olduğunu ve bu takımla gurur duyulması gerektiğini söyleyerek, “Bu performansımızdan dolayı Türkiye’de kimse utanmamalı” ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Birçok pozisyon yakaladıklarını belirterek sözlerine başlayan Alman teknik adam, “Kaç tane gollük şutumuz olduğunu hiç önemsemiyorum. Bizim Portekiz’den daha fazla şansımız oldu. Ben istatistiklerle ilgilenmiyorum, takımım ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koydu. İlk 20 dakikayı tamamen harcadık, sahada cesaretimiz yoktu. Portekiz’den ilk golü yememizin ardından bir uyanış gerçekleşti. Bundan sonra 3 gol şutumuz oldu, tehlikeli ortalarımız oldu. İkinci golü biraz aptalca yedik” dedi.

Sahaya 3’lü savunmayla çıkması hakkında konuşan Alman teknik adam, “Neden 3’lü oynadık, çünkü Portekiz’in çok orta yaparak oynayan bir tarzı olduğunu biliyorduk, birebir oyuna odaklanmadık. Devre arasında oyuncularıma ‘İkinci yarıda gerçekten oynayacağınıza inanıyor musunuz?’ dedim, ‘Evet biz eminiz’ dediler. Ben de 'O zaman bunu sahada gösterin’ dedim. İkinci yarıda bunu etkileyici şekilde gösterdiler. Portekiz’de deplasmanda oynarken neredeyse bütün maçı değiştirmek üzereydik. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor, beraberliği yakalama şansımız da oldu. Ondan sonra herhalde birçok insan maçın nerelere gidebileceğini tahmin ediyordur. Letonya’da maç şansımız vardı, bugün yoktu. Bu maçı ele alırsak bu maçın üzerine koyarak gidersek öğrenilecek şeyler var. Bunun üzerine koyarak büyüyen bir takımız olabilir. Gerçekten takımımla gurur duyuyorum. Bu performansımızdan dolayı Türkiye’deki kimse utanmamalı. Ama kesinlikle öğreneceğimiz şeyler var, her şeyi mükemmel yapmadık” açıklamasını yaptı.

“Burak’ın Letonya’da attığı gol olmasa, bugün burada olmazdık”

Maçta penaltı kaçıran Burak Yılmaz’la ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Stefan Kuntz, “Maçın ardından Burak Yılmaz’la konuşmadık. Maç sonuna Burak’ı biraz rahatlatmak için saha içerisinde bir grup oluşturduk. ‘Bu takımın kaptanı olduğun için gurur duymalısın’ dedik. Letonya’da kaydettiği penaltı golü olmasaydı bugün Play-Off maçını oynuyor olmazdık. Takım için önemli bir durumdu, ele geçirilen bir fırsattı ama bazen şansa ihtiyacınız oluyor” dedi. 3’lü savunmanın Ronaldo’nun etkisiz kalmasını sağlayıp sağlamadığı sorusunu yanıtlayan Kuntz, “Fikirlerimizden birisi buydu ama maçı sadece Ronaldo’ya karşı oynamıyorduk. Birçok alanda iyi şeyler yaptık, savunmada oynayan 3 oyuncumuzun yaş ortalamalarına baktığınızda çok iyi bir şey başarıldığını söyleyebilirim. Her türlü hücum hattını zorlayabilecek kapasitede bir savunmamız olduğunu anlıyoruz. Her oyuncuyu ve takımı genel olarak geliştirmeye çalışıyorum, bence bu anlamda iyi performans ortaya koyduk” diyerek devam etti.

“İlk 20 dakikanın boş geçmemesi gerekiyordu”

Berkan Kutlu’nun performansı hakkındaki soruyu yanıtlayan Stefan Kuntz, “İlk yarıya bakarsak geliştirdiğimiz hücum hamlelerini o taraftan geldiğini göreceksiniz. İlk kez bu mevkide oynadı. Oyuncularımızla ilgili biraz daha sabırlı olmalıyız. Açıkçası ben performansından memnun oldum” dedi. Maç planına sadık kalmayı iyice öğrenmeleri gerektiğini de söyleyen Alman teknik adam, “İlk 20 dakikanın boş geçmemesi gerekiyordu. Her pozisyonda isabetsiz paslar oldu. Taktiksel anlamda her mevkiden memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. İkinci yarıda bu konularda iyiye gidiş vardı. Oyuncularıma ‘Eski sisteme geri dönmek ister misiniz?’ diye sordum, ‘Hayır mevcut sistemden memnunuz’ dediler. Yine planladığımız doğrultuda gelişmeye devam etmek istiyoruz. Portekiz’i tebrik ediyorum” dedi. Maçın hakemi hakkında, “Maçın hakemi konusunda her şey yerli yerindeydi ve gayet güzel maç yönetti” diyen Kuntz, maç içinde futbolcuların pas şiddeti ve isabet oranıyla alakalı olarak da “İkinci yarının başında, belki 45. saniyede diyebileceğim bir dakikada Kerem’le bire bir kalabileceğimiz bir kontratak pozisyonumuz oldu. Bunu değerlendirebilmemiz gerekiyordu. İşte bu tarz şeyleri yapabilmemiz gerekiyor bizim” diyerek sözlerini tamamladı.