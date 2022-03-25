BIST 2.176
DOLAR 14,82
EURO 16,36
ALTIN 933,09
HABER /  DÜNYA

ABD, Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül koydu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD, Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor." ifadesi yer aldı. Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor."

Gladkikh'in Mayıs ve Eylül 2017 arasında, Rusya Savunma Bakanlığının önde gelen araştırma kuruluşu Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsünde bilgisayar programcısı olduğu belirtilen açıklamada, Gladkikh'in ortaklarıyla birlikte ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve güvenlik sistemlerini işlevsizleştiren kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.

Açıklamada, zanlının 2018'de de iki kez bir ABD şirketine ait olan ülkedeki rafinerilere erişmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddiasına yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan et zamlarıyla ilgili flaş hamle! Kırmızı et ihracatı yasaklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan et zamlarıyla ilgili flaş hamle! Kırmızı et ihracatı yasaklandı
Okul servisi uçurumdan yuvarlandı! 6 öğrenci hayatını kaybetti
Okul servisi uçurumdan yuvarlandı! 6 öğrenci hayatını kaybetti
Portekiz'e 3-1 kaybeden Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti
Portekiz'e 3-1 kaybeden Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti
İzmir'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
İzmir'de silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2 övgüsü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2 övgüsü
Alparslan Kuytul: Adana'daki polisler MHP'nin kontrolünde
Alparslan Kuytul: Adana'daki polisler MHP'nin kontrolünde
HDP Milletvekili Murat Sarısaç'a terör propagandasından hapis cezası
HDP Milletvekili Murat Sarısaç'a terör propagandasından hapis cezası
Cezaevinde isyan: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
Cezaevinde isyan: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
İtalya Başbakanı: Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getireceğiz
İtalya Başbakanı: Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getireceğiz
Van'da feci kaza! 6'sı ağır çok sayıda yaralı var
Van'da feci kaza! 6'sı ağır çok sayıda yaralı var