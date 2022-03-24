Van'da feci kaza! 6'sı ağır çok sayıda yaralı var

VAN'ın Gevaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6'sı ağır 15 kişi yaralandı.

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VAN-Bitlis kara yolunun Uysal mevkiinde kundura fabrikasında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada iki araçtaki 15 kişi yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapatılan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından açıldı.