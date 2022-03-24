BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,34
ALTIN 936,53
HABER /  SAĞLIK
ADV Bir Aşk Var Bir de Lizay!

Türkiye 24 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 24 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 298 bin 461 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 675 bin 886'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Mart 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 298 bin 461 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 894 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.31, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.06 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 675 bin 886 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere ve ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Listede sürpriz isimler var
İngiltere ve ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Listede sürpriz isimler var
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Bir Aşk Var Bir de Lizay!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı: Müttefikler arasında ambargo olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı: Müttefikler arasında ambargo olmamalı
Kripto piyasasını hareketlendirecek karar! Rusya enerji ticaretini Bitcoin'le yapabilir
Kripto piyasasını hareketlendirecek karar! Rusya enerji ticaretini Bitcoin'le yapabilir
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Teröristbaşı Salih Müslim'in Türkiye korkusu: Bizi de etkileyecek
Teröristbaşı Salih Müslim'in Türkiye korkusu: Bizi de etkileyecek
Motorine büyük bir zam daha geldi! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak
Motorine büyük bir zam daha geldi! 25 Mart 2022'de motorin 1 lira 37 kuruş zamlı olacak
Benzin, LPG ve motorin indirimini unutun petrol fiyatları fırtınayla çıldırdı
Benzin, LPG ve motorin indirimini unutun petrol fiyatları fırtınayla çıldırdı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Sezer Öztürk: Bu olayda asıl mağdur benim
Sezer Öztürk: Bu olayda asıl mağdur benim