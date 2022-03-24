Teröristbaşı Salih Müslim'in Türkiye korkusu: Bizi de etkileyecek

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verilen desteğin azalacağından endişe duyan PYD'li teröristbaşı Salih Müslim, tedirgin olmuş durumda.

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ABD'nin binlerce TIR dolusu silah mühimmat ve askeri araç gereç desteği verdiği terör örgütü YPG/PKK'ya Rusya da açıkça destek veriyordu. Rusya, Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Suriye'de bulunan birliklerinin bir kısmını Ukrayna'ya sevk etti. Hem ABD hem de Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı terör örgütü YPG/PKK'ya olan desteğinin azalacağı endişesini yaşayan PYD'li teröristbaşı Salih Müslim, terör örgütü PKK'nın medya organlarına serzenişte bulundu.

"Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan durum tüm dünyanın siyasetini etkileyeceği gibi bize de etkileri olacak" sözlerini kullanan Müslim, "Rojava yönetimi nereye giderse karşısında Türk devleti veya ajanları duruyor. Türk devletinin 1923'ten beri değişmeyen çizgisi ve çabası budur. Buna karşı durmak, savaşmak kolay değildir. Çabalıyoruz" dedi.