Teröristbaşı Salih Müslim'in Türkiye korkusu: Bizi de etkileyecek
RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verilen desteğin azalacağından endişe duyan PYD'li teröristbaşı Salih Müslim, tedirgin olmuş durumda.Abone ol
ABD'nin binlerce TIR dolusu silah mühimmat ve askeri araç gereç desteği verdiği terör örgütü YPG/PKK'ya Rusya da açıkça destek veriyordu. Rusya, Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Suriye'de bulunan birliklerinin bir kısmını Ukrayna'ya sevk etti. Hem ABD hem de Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı terör örgütü YPG/PKK'ya olan desteğinin azalacağı endişesini yaşayan PYD'li teröristbaşı Salih Müslim, terör örgütü PKK'nın medya organlarına serzenişte bulundu.
"Ukrayna ve Rusya arasında yaşanılan durum tüm dünyanın siyasetini etkileyeceği gibi bize de etkileri olacak" sözlerini kullanan Müslim, "Rojava yönetimi nereye giderse karşısında Türk devleti veya ajanları duruyor. Türk devletinin 1923'ten beri değişmeyen çizgisi ve çabası budur. Buna karşı durmak, savaşmak kolay değildir. Çabalıyoruz" dedi.
Şengal Anlaşması sebebiyle PKK'nın bulunduğu bölgelerden çıkarılması için hamleler yapan Kürdistan Demokrasi Partisinden (KDP) de rahatsız olduğunu aktaran Müslim, "Bu yığınakları falan çok tehlikeli görüyoruz, olmaması gerekiyor ve halkı uyanık olmaya çağırıyoruz. Halk bunu demokratik yollarla engellemeye çalışırsa çok iyi olur. Çünkü oradaki gerillalar bütün Kürdistan'ın çocuklarıdır" ifadeleriyle her yönden kuşatıldıklarını, bölgede kaçacak yerlerinin kalmadığını ortaya koydu.