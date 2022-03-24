Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için harekete geçti.

Başsavcılık, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden 'yakalama kararı' çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.