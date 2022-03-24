Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 bin Suriyeli sağlık çalışanının istihdam edilmesine yönelik sözlerinin çarpıtıldığını açıkladı. Koca, projenin AB fonundan karşılandığını ve söz konusu personellerin Sağlık Bakanlığı kadrosunda olmadığını açıkladı.

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Bakan Koca, projenin 2017'den beri yürütüldüğünü ve bu personellerin ödemesinin Avrupa Birliği fonlarından karşılandığını da açıkladı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"DSÖ Göç ve Sağlık Toplantısında, 29 ilde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını, buralarda, ülkemize mecburen göç eden 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, 1.149'u hemşire, yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildiğini söyledim. Konu özünden saptırıldı.

Bu insani proje, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile Bakanlığımız arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi 2017’den beri devam etmektedir.

"İstihdam Avrupa Birliği fonlarından karşılanıyor"

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin yapımı, görevli sağlık personelinin istihdamı Avrupa Birliği fonlarından karşılanmaktadır. Personel sadece Suriyeli hastalara hizmet vermektedir. Personel Sağlık Bakanlığı kadrosunda değildir, proje kapsamında geçici sözleşmelidir.

Göçmen Sağlığı Merkezlerinin AB projesi kapsamında açılmasındaki amaç, sağlık tesislerimiz ile sağlık personelimiz üzerinde oluşan yükü arzu edildiği şekilde azaltmaktır. Gerçek böyleyken, 'istihdam' başta olmak üzere konunun saptırılması kabul edilemez."