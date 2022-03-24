Somali'deki terör saldırısına Türkiye'den kınama! 48 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Beledveyne kentinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle kınadı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Beledveyne şehrinde düzenlenen, aralarında Milletvekili Amina Mohamed Abdi'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Dost ve kardeş Somali hükümeti ve halkına içten taziyelerimizi sunuyor, saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denilen açıklamada Türkiye'nin Somali'nin terörle mücadelesine desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.