İngiltere Başbakanı Johnson'dan Bayraktar TB2 övgüsü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO zirvesnin ardından yaptığı açıklamada, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'lere övgü dolu sözler sarf etti.

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Boris Johnson, NATO ve G7 toplantılarının ardından basın toplantısı düzenledi. Boris Johnson, dünyada büyük yankı uyandıran Bayraktar TB2'lerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmeyeceği yönündeki değerlendirmesini de yineleyen Johnson, NATO içerisinde yer alan hiçbir ülkenin bunu yapmayacağını belirtti.

Johnson, basın toplantısı sona erdikten sonra geri dönerek, bir basın mensubunun daha sorusunu cevaplamak istediğini ve bu kişinin kendisini gazetecilik yaptığı yıllarından hatırladığını söyledi.

Türkiye sorusuna Bayraktar'lı cevap

İngiliz Başbakan Johnson, basın mensubunun, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştünüz. Türkiye ve İngiltere, Ukrayna'nın yakın dostları. Bize Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayabileceğinizi söylediniz ama hava savunmasından bahsetmediniz. Silahlar nelerdir? Ukrayna için ne gerekli?" soruları üzerine şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin şu anda Ukrayna'ya destek noktasında yaptığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm Bayraktar TB2'lerdir. İngiltere’nin sağladığı şey ise eminim siz de görmüşsünüzdür, hava savunmamız ve Ukraynalıların onları nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı oluyoruz. Bence bu tamamen mantıklı ama gerçekten söylediklerimin ötesine geçmem gerektiğini düşünmüyorum."