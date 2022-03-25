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Portekiz'e 3-1 kaybeden Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

Portekiz'e 3-1 kaybeden Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde konuk olduğu Portekiz'e 3-1 mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Portekiz'in gollerini 15'te Otavio, 42'de Jota ve 90+4'te Nunes atarken Ay-Yıldızlarının tek sayısını 65'te Burak Yılmaz kaydetti. Burak Yılmaz, 85. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye deplasmanda karşılaştığı Portekiz'e 3-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu sonuçla 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Çok büyük bir sürprize imza atan Kuzey Makedonya, Aleksandar Trajkovski'nin 90+2'de attığı golle İtalya'yı 1-0 mağlup ederek play-off finaline yükseldi ve Portekiz'in rakibi oldu.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada Portekiz golü yaklaştı. Fernandes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Jota altı pas içinde kayarak topa ayak koydu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Portekiz öne geçti. Silva'nın ceza sahası dışından şutunda yan direğe çarpan top boşta kaldı. Otavio altı pas önünde buluştuğu meşin yuvarlağı sağ çaprazdan çektiği şutla kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gönderdi: 1-0

21. dakikada Portekiz savunmasında Danilo'nun hatalı pasını kapan Cengiz ceza yayı önünden şutunu attı. Top kaleci Costa'da kaldı.

22. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz'in pasıyla Portekiz ceza sahasında topla buluşan Kerem son çizgide topu kontrol etti. Arka direğe yaptığı ortada Berkan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

27. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Sağ kanattan Cengiz'in yerden ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kapan Orkun çalımla ceza sahasına girdi. Orkun'un yerden şutunu kaleci Costa soluna uzanıp köşeden kornere çeldi.

42. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye yükseltti. Otavio'nun ceza sahasına yaptığı ortaya altı pas önünde kafayı vuran Jota meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara yolladı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Portekiz'in gelişen atağında Jota, Silva'ya pasını verdi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Silva'nın şutunu kaleci Uğurcan sağına uzandı ve çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

56. dakikada kaleci Costa'nın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Jota ceza sahası dışına çıkan Uğurcan'dan önce topa sahip oldu ve direkt kaleyi düşündü. Ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada milli takım farkı 1'e indirdi. Berkan'dan aldığı pasla Portekiz ceza sahası önünde topla buluşan Burak, Cengiz'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. Cengiz bekletmeden Burak'a pasını yolladı. Altı pas önünde topla buluşan Burak sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

75. dakikada Portekiz'in gelişen atağında sol kanatta topu kontrol eden Guerreiro'nun ortasında arka direkte Otavio kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

82. dakikada Enes, Portekiz ceza sahasında Fonte ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Siebert saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 85. dakikada penaltı atışını kullanan Burak topu üstten auta yolladı.

90+4. dakikada Portekiz üçüncü golünü attı. Leao'nun pasıyla ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Nunes topu ağlara gönderdi: 3-1

90+6. dakikada Felix kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, şutunda Uğurcan'dan dönen top Ronaldo'ya geldi. Ronaldo'nun şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

Müsabaka Portekiz'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Portekiz: 3 - 1 :Türkiye

Stat: Dragao
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Portekiz: Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro (Dk. 88 Mendes), Fernandes (Dk. 80 Carvalho), Moutinho (Dk. 88 Nunes), Silva, Ronaldo, Jota (Dk. 71 Felix), Otavio (Dk. 88 Leao)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik (Dk. 80 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Hakan Çalhanoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 90 Serdar Dursun), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Enes Ünal), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 15 Otavio, Dk. 42 Jota, Dk. 90+4 Nunes (Portekiz), Dk. 65 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 33 Zeki Çelik, Dk. 69 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Merih Demiral, Dk. 90+6 Dorukhan Toköz (Türkiye), Dk. 33 Jota, Dk.86 Moutinho (Portekiz)

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