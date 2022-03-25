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Rıdvan Dilmen: Türkiye'nin en iyi penaltıcısı, penaltıyı attı

Rıdvan Dilmen: Türkiye'nin en iyi penaltıcısı, penaltıyı attı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Portekiz mağlubiyetinin ardından, "Penaltıyı, son yıllarda gördüğüm en iyi penaltıcı attı. Burak Yılmaz'ın Türk futboluna katkısını hiç tartışmayalım." dedi.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya geldi.

A Milliler, Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti. Maçın ardından Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyle ilgili yorumda bulundu.

"Burak Yılmaz'ın Türk futboluna katkısını tartışmayalım"
Karşılaşmanın en çok konuşulan anı Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaldı oldu. Dilmen konuyla alakalı, "Penaltıyı, son yıllarda gördüğüm en iyi penaltıcı attı. Burak Yılmaz'ın Türk futboluna katkısını hiç tartışmayalım. Son 17 penaltısını gole çevirmiş, olmadı işte..." ifadelerini kullandı.

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