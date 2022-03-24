28 Mart Pazartesi günü içki ve sigara büyük zam geliyor! 'Hazır mıyız' diye duyurdu

ZAM sağanağı sürüyor. Bu kez de sigara ve alkollü içkilere zam geliyor... Sigaraya geçtiğimiz ay yapılan 2 liralık zammın ardından 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceği açıklandı. Tüm bayiler 'hazırlıklı olun' diye uyarıldı...

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi. Kişisel Twitter hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" diye soran Özgür Aybaş, şamları şöyle duyurdu:

Sigaraya Pazartesi günü zam gelecek

"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."

Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz

"Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..."