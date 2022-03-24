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28 Mart Pazartesi günü içki ve sigara büyük zam geliyor! 'Hazır mıyız' diye duyurdu

28 Mart Pazartesi günü içki ve sigara büyük zam geliyor! 'Hazır mıyız' diye duyurdu

ZAM sağanağı sürüyor. Bu kez de sigara ve alkollü içkilere zam geliyor... Sigaraya geçtiğimiz ay yapılan 2 liralık zammın ardından 28 Mart Pazartesi günü yeni bir zam daha geleceği açıklandı. Tüm bayiler 'hazırlıklı olun' diye uyarıldı...

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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yapılan son 2 liralık zammın ardından içki ile birlikte yeniden sigaraya bir zammın daha geleceğini söyledi. Kişisel Twitter hesabından "Alkol ve sigara zamlarına hazır mıyız" diye soran Özgür Aybaş, şamları şöyle duyurdu:

Sigaraya Pazartesi günü zam gelecek
"Sigara ve alkol dağıtıcıları zamlara hazır olmamız için haber verdi. Pazartesi yüksek ihtimal ile sigaraya zam gelecek."

Alkole zammın Ramazan'da 2 Nisan'da gelmesini bekliyoruz
"Alkole de yüzde 10-15’lik bir zam gelecek. Alkol zammının Ramazan Ayı’nın girişinde, Nisan ayının 2’si gibi gelmesini bekliyoruz..."

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