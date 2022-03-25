BIST 2.176
DOLAR 14,82
EURO 16,36
ALTIN 933,09
HABER /  DÜNYA

İnşaattan düştü hayatı karardı! Belden aşağısı tutmuyor: Rusya'da mahsur kaldı

İnşaattan düştü hayatı karardı! Belden aşağısı tutmuyor: Rusya'da mahsur kaldı

RUSYA’da çalıştığı inşaattan düşerek belden aşağısı tutmayan ve yatağa mahkum kalan 7 çocuk babası Şefik Yardım (53), Türkiye’ye dönmek için yardım bekliyor.

Abone ol

Türkiye’ye bir an önce dönmek istediğini belirten Yardım, burada ölmek istemediğini ve çocuklarına kavuşmayı istediğini söyledi. Rusya’da çalıştığı inşaattan düşüp uzun süre tedavi gördükten sonra tedavisi tamamlanan Siirtli Şefik Yardım’ın kardeşi Abdurrahman Yardım, ağabeyinin yurda dönmesi için yardım talebinde bulundu. Yardım, “Benim ağabeyim 3-4 sene önce Rusya’ya gitti. Orada inşaattan düştü. Şimdi yatalak ve bakıma muhtaçtır. Çocukları dağılmak üzeredir. Ağabeyim orada kalmak istemiyor, buraya gelmek istiyor. Diyor ki ben burada ölmek istemiyorum, kendi ülkemde ölmek istiyorum. Buraya getirilmesini rica ediyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler...
Foto Galeri Dünyanın en iyi 50 tatlısı açıklandı! İşte Türkiye'den listeye giren lezzetler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kira fiyatları 4 katına çıktı 3 bin liralık daire 12 bin oldu! Ukrayna savaşı kiralık evleri uçurdu
Kira fiyatları 4 katına çıktı 3 bin liralık daire 12 bin oldu! Ukrayna savaşı kiralık evleri uçurdu
İtalya basını 'facia' 'felaket' manşetlerini attı Mancini'nin istifası bekleniyor
İtalya basını 'facia' 'felaket' manşetlerini attı Mancini'nin istifası bekleniyor
PFDK'dan Sadık Çiftpınar'a ceza şoku!
PFDK'dan Sadık Çiftpınar'a ceza şoku!
Ordu'da idrar yanmasıyla gitti! Mesanesinden öyle bir şey çıktı ki gören inanamadı: Çok nadir görülüyor
Ordu'da idrar yanmasıyla gitti! Mesanesinden öyle bir şey çıktı ki gören inanamadı: Çok nadir görülüyor
İstanbul'da tehlike çok yakın bir aydan az süre kaldı Donanma mayınlara karşı harekete geçti
İstanbul'da tehlike çok yakın bir aydan az süre kaldı Donanma mayınlara karşı harekete geçti
Stefan Kuntz: Türkiye’de kimse utanmamalı
Stefan Kuntz: Türkiye’de kimse utanmamalı
Önce ayçiçekyağı sonra şeker! Maya fiyatlarında fahiş artış olacak iddiası
Önce ayçiçekyağı sonra şeker! Maya fiyatlarında fahiş artış olacak iddiası
Ülkede büyük panik! 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Ülkede büyük panik! 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Çiftçiden gelir garantili alım
TÜPRAŞ’ta yangın çıktı! Yaralı işçiler var
TÜPRAŞ’ta yangın çıktı! Yaralı işçiler var