Aydın Engin kimdir neden öldü Aydın Engin hastalığı neydi?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Aydın Engin, 82 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Engin'in ölümünün ardından hayatı da merak edildi. Safra kesesi ameliyatı geçirdikten sonra bir türlü toparlanamayan Aydın Engin, aslen İzmirli. Peki kimdir Aydın Engin, eşi Oya Baydar kimdir? Aydın Engin kitapları neler?

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Gazeteci Aydın Engin, 82 yaşında hayatını kaybetti. Engin, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Geçirdiği ameliyat ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle 82 yaşında yaşamını yitirdi. Aydın Engin, aslen İzmirli. Peki kimdir Aydın Engin, eşi Oya Baydar kimdir? Aydın Engin kitapları neler?

Engin, 8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirmişti. Babası Aydın Engin'in sağlık durumu hakkında geçen gün bir açıklama yapan Ekim Engin şunları söylemişti:

“8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. 10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar. 15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi. 20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale etmek için tekrar entübe edildi. Şu anda hâlâ yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil.”

Aydın Engin kimdir: 12 Şubat 1941’de İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. 1957 yılında Ödemiş Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenim hayatını tamamlamadan siyaset, gazetecilik ve tiyatro dünyasına adım attı. Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda oyuncu oldu. Yılmaz Güney’in özel senaristi olarak çalıştı. 1967'de Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Umur Bugay ve Müjdat Gezen'le birlikte Halk Oyuncuları'nı kurdu. "Devri Süleyman" adlı oyunu yazdı ve yönetti.

1969 yılında haftalık Yeni Ortam Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü olarak gazeteciliğe adım attı. 12 Mart 1971 darbesinde tutuklandı. Tahliye olduktan sonra, günlük olarak yayınlanan Yeni Ortam’ın Yazı İşleri Müdürü ve köşe yazarı oldu. 12 Mart sonrasında kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Partinin kurucularından, akademisyen/edebiyatçı Oya Baydar ile evlendi. 1980 öncesinde Politika Gazetesi'nde Genel Yayın Müdürlüğü görevini yürüttü.

1980'de tutuklu olduğu sırada bir başka yargılama kapsamında 7,5 yıl hapse mahkum edildi. Bir yanlışlık sonucu tahliye edilince Haziran 1980'de yurt dışına gitti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 12 yıl boyunca yurda dönemedi.

1974 yılından itibaren yazılarını Yeni Ortam, Politika, Türkiye Postası, gazetemiz Cumhuriyet'te, BirGün, Agos ve T24’te “Tırmık” başlığı ile kaleme aldı.