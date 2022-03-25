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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı: Büyük bir sıçrama yaşanmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı: Büyük bir sıçrama yaşanmıyor

Optimar'ın son seçim anketinde 'Türk halkı bir savaş durumunda ülkenin başında kimi görmeyi istiyor?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baskın oy oranı dikkat çekmişti. Abdülkadir Selvi dün yayınladığı bu anketten sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi yayınladı.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti Genel Mekezi’nin yaptırdığı bir anketi köşesine taşıdı. Selvi’nin ifadesine göre Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oylarında bir yükselişe neden oldu ancak “büyük bir sıçrama yaşanmıyor.”

Selvi, bugünkü köşe yazısında ankete dair sadece AK Parti Genel Merkezi’nde yapıldığı bilgisini paylaştı.

Yazının bir kısmı şöyle:
AK Parti Genel Merkezi’nin yaptırdığı ankette “Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tutumunu nasıl buluyorsunuz?” sorusu da sorulmuş. Verilen yanıt şaşırtıcı değil ama bir önceki veriyi tamamlayıcı yönde. Halkımızın yüzde 76.4’ü başarılı bulduğunu ifade ediyor.

Farklı anket firmalarının yaptırdığı kamuoyu araştırmalarını izlemeye özen gösteriyorum. Ukrayna Savaşı’nda gösterdiği liderliğin Erdoğan’ın oylarında bir yükselişe neden olduğu belli. Ama çok büyük bir sıçrama yaşanmıyor. Peki neden?Burada siyasetin gerçekleri çıkıyor karşımıza.

Peki Türk halkı Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ekonomimizi nasıl etkileyeceğini düşünüyor? Toplumun yüzde 93.5’i savaşın ekonomimizi etkileyeceği görüşünde. Olumsuz etkileyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 95 seviyesinde.

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