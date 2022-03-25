Almanya'da skandal patladı! Türk eşi belediye başkanının başını yaktı: Gizli amacı olduğu...

ALMANYA Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann’a, kendisinden 29 yaş küçük Türk eşi Zübeyde’ye kıyak sağladığı iddiasıyla açılan soruşturma büyüyor. Dosyada, yolsuzluk ve seçim için yardım paralarının kullanıldığı iddiaları da var. SPD’li başkana kendi partisi de tepkili.

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Kendisinden 29 yaş küçük Zübeyde Temizel (34) ile 6 yıl önce evlenen Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın başı, Türk eşine kıyak ve yolsuzluk suçlamalarıyla iyice dertte. Yaklaşık iki yıldır ayrı yaşadığı Zübeyde ile evliliğinden bir kızı olan Feldmann'a Frankfurt Başsavcılığı tarafından yöneltilen suçlamalar oldukça ağır.



Ordulu bir ailenin kızı olan Zübeyde için nüfuzunu kullanarak, onu çalıştığı çocuk yuvasında müdür yaptırdığı, yüksek maaş bağlanmasını ve bir de araba verilmesini sağladığı iddia edilen Feldmann'a ayrıca iki farklı suçlama daha yöneltildi. Bunlardan biri, Alman Ceza Yasası'nın 331'inci maddesini ihlal. Yani, yolsuzluk. Bu suçun cezası ise üç yıl hapis olarak öngörülüyor. Eşi Zübeyde'ye kıyak yaptırdığı iddiaları uzun süredir araştırılırken, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması en ağır iddialar olarak dikkat çekiyor.







Çıkar için destek verdiler

Bu iki suçlama ile dosya kapanmıyor. Alman medyasına açıklama yapan Başsavcı Nadja Niesen, 2018 seçimleri öncesi sosyal yardım kuruluşu AWO'nun, topladığı bağışlar ve yardımların Feldmann'ın seçim kampanyasına destek için kullanıldığını da savundu. Başsavcı, bu desteğin bir gizli amacı olduğu ve Feldmann'ın başkan seçilmesi ile AWO'nun bundan bir takım çıkarlar elde etmeyi amaçladığını savunuyor.







Kendi partisi de kızdı

Sözcü'nün haberine göre Almanya'nın en zengin şehirlerinden biri olan Frankfurt'un Sosyal Demokrat Partili başkanına, belediye meclisindeki ortaklarından da sert tepkiler yükselmeye başladı. Liberal parti, iddianame mahkeme tarafından karara bağlanana kadar başkanın halkın arasına çıkmaması gerektiğini savundu. Yeşiller, suçlu bulunursa zaten istifasının kaçınılmaz olduğunu söylerken, kendi partisi SPD de ilk kez sesini yükseltti. SPD’nin Frankfurt bürosu, “İddianame kabul edilirse, bu hem Frankfurt hem de başkan için çok ağır olacak” açıklamasını yaptı.