Petrol fiyatları yükseliyor! 25 Mart brent petrolün varil fiyatına bakın

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Dün 123,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 119,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,56 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.