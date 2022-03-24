Nerede olduğu bilinmiyordu! Rusya Savunma Bakanı Şoygu günler sonra ortaya çıktı

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, hakkındaki spekülasyonların ardından 12 gün sonra Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Şoygu'nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken birçok kişi de Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevinden alındığını öne sürmüştü.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk günlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısına katılan daha sonraki tüm toplantılarda da bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yaklaşık 12 gündür nerede olduğu bilinmiyordu.

Sık sık ekranlarda görünen Şoygu'nun bir anda ortalıktan kaybolması beraberinde spekülasyonlar getirirken birçok kişi de Ukrayna'daki başarısızlık nedeniyle Şoygu'nun Putin tarafından görevinden alındığını öne sürmüştü. Bazı kişiler ise Şoygu'nun hasta olduğu iddia etmişti.

Tüm bu spekülasyonların ardından Şoygu, Putin'in düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. Önceki toplantıların tümü baştan sonra Rus medyası tarafından yayınlanırken son toplantının sadece bir kısmı yayınlandı.