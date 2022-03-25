Motorine büyük bir zam daha geldi! 25 Mart 2022 cuma itibariyle motorin litre fiyatı

25 Mart 2022 cuma gününden geçirli olmak üzere motorinin litresine 1.37 lira zam geldi. Motorinin litresi İstanbul'da 24 liraya vurdu.

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Benzin ve motorine zamların ardı arkası kesilmiyor. 23 Mart'ta benzine 1 lira 68 kuruş, motorinine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Gece yarısı motorine bir zam daha geldi. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 25 Mart 2022 cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zamlandı.

Motorinin litre fiyatı (25 Mart 2022)

Gece saat 12:00'den sonra zamlar pompaya yansıdı. Gece gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24 liraya dayandı. Motorinin 1.31 TL gelen son zamla litre fiyatı şöyle oldu:

İstanbul motorinin litre fiyatı : 23,53

İzmir motorinin litre fiyatı : 23.64

Ankara motorinin litre fiyatı: 23.64

Çarşamba günü gelen zam sonrası motorin ve benzin fiyatları şöyle:

23 Mart 2022 çarşamba günü motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine 1 lira 68 kuruş zam gelmişti. İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükselmişti. Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 lira olmuştu.

6 ayda benzin yüzde 162, motorin yüzde 212 zamlandı

Bloomberg HT’nin aktardığına göre son altı ayda benzine yüzde 162, motorine ise yüzde 212 zam gelmiş oldu. Yalnızca altı ay önce benzin 7,76, motorin ise 7,30’dan satılıyordu. Grafikte, kısmen yatay seyreden fiyatların 2021’nin son aylarında itibaren büyük bir hızla tırmandığı görülüyor.