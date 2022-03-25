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Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal hareket! Covid olduğunu bile bile toplantıya katıldı

Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal hareket! Covid olduğunu bile bile toplantıya katıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu büyük bir skandala imza attı. Kendisi tıp doktoru olan Kaftancıoğlu, Covid-19'a yakalandığı şüphesiyle Perşembe gündüz test yaptırdı, akşam Antalya'da ilçe başkanları ile toplantıya katıldı. Cuma günü sabah saatlerinde ise koronavirüse yakalandığını duyurdu...

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CHP İstanbul İlBaşkanı Canan Kaftancıoğlu yeni bir sorumsuzluğa ve kandala imza attı. Kaftancıoğlu, koronavirüse yakalandığını bile bile CHP il başkanlarıyla buluşup toplantı yaptı el ele fotoğraf çektirdi.

Test yaptırıp toplantıya koştu
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, perşembe günü Covid-19 şüphelisi olduğu gerekçesiyle test yaptırdı. Test yaptırdıktan sonra ise aynı günün akşamı saat 20.30’da Antalya ilçe başkanlarıyla toplantı yapıp toplu fotoğraflar ve selfieler çektirdi.

Bu mu senin doktorluğun, bu ne sorumsuzluk!
Canan Kaftancıoğlu, Cuma günü sabah saatlerinde yani bugün sabah ise koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kendisi de tıp doktoru olan Canan Kaftancıoğlu'nun bu skandal tavrı “Bu ne sorumsuzluk! Bu nasıl doktorluk” dedirtti.

Antalya kampı öncesi yaptırdığı test pozitif çıktı
CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz, olayı sosyal medya hesabından doğruladı. Poryaz, "CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun Antalya kampı öncesi yaptırdığı Covid-19 testi sabah saatlerinde sonuçlanmış ve pozitif çıkmıştır.   Sağlık durumu iyi olan Kaftancıoğlu parti kampının yapıldığı otelde karantinaya girmiştir." ifadelerini kullandı.

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